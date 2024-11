Mongolia: Conferenza internazionale per il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche con il Giappone

04 Novembre 2024_ Per celebrare il 70° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Mongolia, si terrà una conferenza internazionale organizzata dall'International Association of Fruit and Berries e dal Ministero mongolo dell'Alimentazione, Agricoltura e Industria Leggera. L'evento mira a rafforzare i legami tra i due Paesi, promuovendo la cooperazione nel settore agricolo e alimentare. La conferenza rappresenta un'importante opportunità per discutere le sfide e le opportunità nel commercio di frutta e bacche. La notizia è stata riportata da The UB Post. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, ha una storia di relazioni diplomatiche significative con il Giappone, che risalgono al 1954.