Mongolia: Creazione di un atlante del Lago Khuvsgul per la conservazione ambientale

16 Agosto 2024_ Gli scienziati dell'Istituto di Geografia e Geoecologia dell'Accademia delle Scienze della Mongolia stanno lavorando alla creazione di un atlante del Lago Khuvsgul, che contiene circa il 70% delle risorse idriche dolci della Mongolia. Questo lago, riconosciuto come Riserva della Biosfera UNESCO, è fondamentale per la comprensione e la preservazione del suo ecosistema unico. L'atlas, che includerà oltre 100 mappe tematiche, sarà disponibile in formato digitale entro la fine del 2025 e servirà come strumento per i decisori politici e gli ambientalisti. La conferenza scientifica tenutasi recentemente ad Alag-Erdene soum, nella provincia di Khuvsgul, ha riunito oltre 80 esperti per discutere le condizioni ambientali e sociali attorno al lago, come riportato da The UB Post. Questo progetto non solo mira a raccogliere dati cruciali, ma rappresenta anche un passo significativo verso la gestione sostenibile e la conservazione di una risorsa naturale vitale per la Mongolia.