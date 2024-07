Mongolia: Cresce il numero di politici legati da vincoli familiari

4 Luglio 2024_ La Mongolia ha visto un aumento significativo del numero di parlamentari con legami familiari, con 126 membri eletti per la prima volta nella storia del paese. Tra questi, U. Otgonbayar, ex consigliere del Primo Ministro, è stato eletto nel sesto distretto parlamentare. Anche Jargalan, figlia dell'ex Ministro dello Sviluppo Economico N. Batbayar, è entrata in parlamento grazie alla lista del Partito Democratico. Inoltre, Batshugar, figlio dell'ex Vice Governatore della Banca Centrale, ha ottenuto un seggio nel distretto di Songinohairkhan. Lo riporta news.mn. Questo fenomeno di successione politica familiare è sempre più evidente in Mongolia, con numerosi esempi di politici che seguono le orme dei loro parenti.