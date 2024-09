Mongolia: Cresce la tendenza a limitare l'uso di smartphone e social media tra i bambini

22 Settembre 2024_ In Mongolia, si sta diffondendo una crescente preoccupazione riguardo all'uso eccessivo di smartphone e social media tra i bambini. Diverse iniziative stanno emergendo per limitare l'accesso a queste tecnologie, con l'obiettivo di proteggere la salute mentale e il benessere dei più giovani. Le autorità e le famiglie stanno collaborando per stabilire regole più severe sull'uso di dispositivi elettronici, riconoscendo i potenziali effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo dei bambini. Questa tendenza riflette una maggiore consapevolezza dei rischi associati all'uso non regolamentato della tecnologia. La notizia è riportata da mnb.mn. Le iniziative includono campagne di sensibilizzazione e programmi educativi per genitori e bambini, mirati a promuovere un uso più equilibrato e consapevole della tecnologia.