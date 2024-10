21 Ottobre 2024_ In Mongolia, le strutture di comunicazione all'interno delle istituzioni governative stanno crescendo rapidamente, con quasi ogni unità amministrativa che ora possiede un proprio ufficio stampa. Questa espansione sta compromettendo il diritto del pubblico di accedere alle informazioni, poiché i professionisti di questi uffici tendono a servire gli interessi dei leader piuttosto che garantire la trasparenza. È fondamentale che gli standard etici e le responsabilità di questi portavoce siano chiaramente definiti per evitare che le loro azioni superino i limiti accettabili. La legge richiede che le informazioni sulle attività governative siano comunicate in modo tempestivo e aperto ai cittadini, ma la realtà attuale sembra allontanarsi da questo obiettivo. Lo riporta The UB Post. La situazione solleva preoccupazioni sulla necessità di riforme per garantire una comunicazione governativa più responsabile e accessibile.