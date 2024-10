Mongolia: Critiche alla dipendenza economica statale e proposte di riforma del bilancio

31 Ottobre 2024_ Un membro del Parlamento mongolo, J. Zoljargal, ha espresso preoccupazione per l'elevata dipendenza dell'economia mongola dallo Stato, che attualmente rappresenta l'80% del PIL. Durante un'intervista, ha sottolineato la necessità di ridurre il ruolo del governo nell'economia e di riformare il bilancio per promuovere un mercato libero. Zoljargal ha proposto di abbattere la quota di partecipazione statale al 40% e di ridurre il bilancio al 20% del PIL, per favorire lo sviluppo di un'economia più sostenibile e competitiva. La fonte di queste informazioni è news.mn. La Mongolia, un paese situato tra Russia e Cina, sta affrontando sfide economiche significative, e le proposte di Zoljargal mirano a stimolare un dibattito su come migliorare la situazione economica del paese.