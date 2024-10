03 Ottobre 2024_ In Mongolia, le recenti critiche riguardano la gestione del bilancio e il rispetto delle leggi sulla stabilità fiscale, con...

03 Ottobre 2024_ In Mongolia, le recenti critiche riguardano la gestione del bilancio e il rispetto delle leggi sulla stabilità fiscale, con particolare riferimento alla legge sul bilancio e alla legge sulla stabilità del bilancio. Nonostante le promesse di riforme, i progetti presentati al Parlamento violano frequentemente le normative esistenti, portando a un aumento significativo delle spese pubbliche. Le previsioni di bilancio per il 2025 mostrano un incremento delle spese da 23,1 trilioni a 35,8 trilioni di tugrik, sollevando interrogativi sulla sostenibilità economica del paese. La fonte di queste informazioni è news.mn. La situazione attuale mette in evidenza la necessità di una revisione delle politiche fiscali e di una maggiore responsabilità da parte del governo mongolo.