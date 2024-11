05 Novembre 2024_ Il governo mongolo è stato criticato per le frequenti modifiche al bilancio, che evidenziano una mancanza di pianificazione e trasparenza. Le promesse politiche di riduzione della spesa sono state disattese, portando a un aumento del debito pubblico e a preoccupazioni per l'inflazione. Inoltre, l'eccessivo aumento della spesa pubblica sta limitando lo spazio per il settore privato, aggravando la situazione economica del paese. La fonte di queste informazioni è news.mn, che sottolinea come la Mongolia stia affrontando sfide significative nella gestione delle sue finanze pubbliche. La situazione è ulteriormente complicata dalla dipendenza del paese dalle esportazioni di minerali, che rappresentano una parte significativa delle entrate fiscali.