26 Agosto 2024_ Il membro del Parlamento mongolo G. Temuulen ha espresso preoccupazione per le recenti modifiche proposte alla legge sulla stabilità del bilancio nazionale, che potrebbero compromettere la sicurezza economica del paese. Durante una sessione straordinaria, il Parlamento sta discutendo il bilancio 2024 e le leggi correlate, con accuse di tentativi di "furto legislativo" per alterare le norme di stabilità. Temuulen ha sottolineato che le modifiche proposte violerebbero i principi fondamentali della legge, che sono stati in vigore dal 2014 per garantire la sostenibilità economica. La fonte di queste informazioni è news.mn. La legge sulla stabilità del bilancio è cruciale per mantenere il controllo sulle spese pubbliche e il debito del governo, elementi essenziali per la salute economica della Mongolia.