Mongolia: Diminuzione del tasso di natalità nel primo semestre del 2024

24 Luglio 2024_ Secondo il rapporto 'Socio-Economic Environment of Mongolia' pubblicato dall'Ufficio Nazionale di Statistica, il tasso di natalità in Mongolia è diminuito nel primo semestre del 2024. Sono nati 28.586 bambini, con una riduzione del numero di madri che hanno partorito del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ulaanbaatar ha registrato un tasso di natalità superiore alla media nazionale, mentre Bulgan Province ha il tasso più basso. Il rapporto ha anche evidenziato che il tasso di mortalità è rimasto stabile a 2,5 per 1.000 abitanti, come riportato da The UB Post. La diminuzione del tasso di natalità è un trend in corso dal 2019, con il 2023 che ha visto il numero più basso di nascite negli ultimi 15 anni.