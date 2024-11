Mongolia: Discussione sul bilancio 2025 e preoccupazioni per l'eccessivo aumento della spesa pubblica

09 Novembre 2024_ Il Parlamento della Mongolia sta esaminando il bilancio proposto per il 2025, che prevede una spesa pubblica record. Gli esperti avvertono che l'aumento della spesa, che raggiunge il 37,7% del PIL, potrebbe portare a instabilità economica. Si sottolinea la necessità di ristrutturare le politiche fiscali e di evitare che il bilancio venga influenzato da pressioni politiche e lobbistiche. La fonte di queste informazioni è news.mn. Inoltre, si evidenzia che il bilancio non include adeguatamente investimenti in settori cruciali come l'istruzione e la sanità, sollevando ulteriori preoccupazioni per il futuro economico del paese.