Mongolia: Elezioni locali del 2024 registrano un'affluenza in calo

14 Ottobre 2024_ Le elezioni locali del 2024 per il Khural dei rappresentanti dei cittadini in Mongolia si sono svolte il 11 ottobre, con...

14 Ottobre 2024_ Le elezioni locali del 2024 per il Khural dei rappresentanti dei cittadini in Mongolia si sono svolte il 11 ottobre, con un'affluenza del 53,2% degli elettori registrati. In totale, 1.119.721 votanti hanno partecipato su 2.107.709 registrati, con la provincia di Bayan-Ulgii che ha registrato il tasso di affluenza più alto, pari al 76,3%. Tuttavia, questo rappresenta un calo rispetto alle elezioni precedenti, dove l'affluenza era stata del 60,4% nel 2020 e del 55,9% nel 2016. Le donne hanno rappresentato il 45,2% degli elettori, superando gli uomini, che hanno costituito il 39,1%. La notizia è riportata da The UB Post. Le elezioni locali in Mongolia sono un'importante occasione per i cittadini di esprimere le proprie preferenze politiche a livello provinciale e distrettuale.