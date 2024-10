04 Ottobre 2024_ Le elezioni locali in Mongolia sono attualmente in corso, ma sono già emerse irregolarità e confusione nel processo elettorale....

04 Ottobre 2024_ Le elezioni locali in Mongolia sono attualmente in corso, ma sono già emerse irregolarità e confusione nel processo elettorale. Alcuni membri del Parlamento stanno utilizzando metodi discutibili, come il trasferimento di elettori, per influenzare i risultati. Nonostante le misure legali che vietano il movimento degli elettori, ci sono segnalazioni di registrazioni fraudolente e di campagne di disinformazione. La fonte di queste informazioni è unuudur.mn. Le elezioni, che si svolgono ogni quattro anni, sono un momento cruciale per la democrazia locale e coinvolgono oltre 17.000 candidati in tutto il paese.