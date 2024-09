Mongolia: Elezioni locali in programma per il 11 ottobre 2024

08 Settembre 2024_ Le elezioni per il Consiglio degli Rappresentanti dei Cittadini di Ulaanbaatar si terranno l'11 ottobre 2024, con i candidati che saranno selezionati tra il 27 agosto e il 3 settembre. Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per i cittadini, che dovranno decidere quale partito politico guiderà la capitale mongola nei prossimi quattro anni. La competizione principale si svolgerà tra il Partito Popolare Mongolo (MPRP) e il Partito Democratico, con 45 candidati in lizza. La fonte di questa notizia è news.mn. Le elezioni locali sono un'importante opportunità per i cittadini di influenzare la governance della loro città, in un contesto politico caratterizzato da tensioni tra i principali partiti.