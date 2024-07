Mongolia: Elezioni parlamentari 2024 osservate da 259 osservatori internazionali

30 Giugno 2024_ Le elezioni parlamentari della Mongolia del 28 giugno 2024 sono state ben organizzate, secondo i 259 osservatori internazionali presenti. I candidati hanno avuto la libertà di condurre le loro campagne elettorali, ma l'aumento dei salari e delle prestazioni sociali prima delle elezioni ha creato un vantaggio ingiusto per il partito al governo. L'OSCE e il Parlamento Europeo hanno rilevato che, nonostante un ambiente legale adeguato per elezioni democratiche, sono necessari miglioramenti per proteggere pienamente i diritti fondamentali. Gli osservatori hanno anche notato che la nuova legge elettorale ha aumentato il numero di membri del parlamento e la rappresentanza femminile. Lo riporta unuudur.mn. Le elezioni hanno visto la partecipazione di 2,2 milioni di cittadini registrati, con un processo elettorale generalmente pacifico e trasparente.