Mongolia: Falsi rapporti su contratto da 1,3 miliardi di euro con la Russia per l'espansione della centrale termica

02 Settembre 2024_ L'ufficio stampa del Presidente della Mongolia ha smentito i rapporti secondo cui un contratto da 1,3 miliardi di euro sarebbe in fase di firma con la Russia per l'espansione della Centrale Termica-3. Attualmente, non è stato concordato alcun prezzo tra le due parti e le discussioni si concentrano solo sulla firma di un memorandum d'intesa per avviare i lavori di pianificazione. Inoltre, è stata smentita la notizia che il Procuratore Generale della Federazione Russa sia stato respinto al confine mongolo per tentativi di ingresso con un'arma da fuoco. La notizia è stata riportata da gogo.mn. La Centrale Termica-3 è una delle principali strutture energetiche della Mongolia, fondamentale per la produzione di elettricità nel paese.