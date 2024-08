Mongolia: Festival culturale 'Nomads' in arrivo a Nalaikh

12 Agosto 2024_ Il Festival culturale 'Nomads' si svolgerà dal 16 al 18 agosto nel pittoresco Taji Rakhruul Open Field, situato nel distretto di Nalaikh. L'evento, che celebra il patrimonio culturale intangibile della Mongolia, mira a preservare la civiltà nomade e le tradizioni del paese, in linea con la politica di sviluppo 'Vision 2050'. Quest'anno, il festival accoglierà 800 partecipanti provenienti da diverse etnie, che si esibiranno in giochi tradizionali, danze folkloristiche e altre attività culturali. La manifestazione include anche mostre presso il Museo del Palazzo di Bogd Khan e il Museo delle Belle Arti Zanabazar, evidenziando l'arte e la cultura nomade. La notizia è riportata da The UB Post. Il festival è progettato per essere un evento adatto a famiglie, con attività educative e culturali per tutte le età.