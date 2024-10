Mongolia: Firmati accordi di cooperazione con il Kazakistan

29 Ottobre 2024_ Durante una visita ufficiale, il Presidente mongolo U. Khurelsukh e il Presidente kazako K. J. Tokayev hanno firmato diversi documenti di cooperazione strategica. I leader hanno concordato di elevare le relazioni tradizionali tra Mongolia e Kazakistan a un livello di 'partnership strategica', estendendo la collaborazione in vari settori, tra cui politica, sicurezza, commercio e cultura. Inoltre, è stato firmato un accordo per facilitare il riconoscimento reciproco dei periodi di lavoro per il calcolo delle pensioni, beneficiando oltre 3.000 cittadini mongoli attualmente impiegati in Kazakistan. La notizia è stata riportata da news.mn. Questi accordi rappresentano un passo significativo per rafforzare i legami tra i due paesi, entrambi situati in Asia centrale.