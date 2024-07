Mongolia: Firmato accordo per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile con gli Stati Uniti

25 Luglio 2024_ Il Segretario di Stato del Ministero delle Strade e dei Trasporti della Mongolia, Batbold Sandagdorj, e la Vice Amministratrice della Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti, Holly E. Canevari, hanno firmato una Lettera di Intenti il 22 luglio 2024. L'accordo mira a migliorare la sicurezza dell'industria dell'aviazione civile mongola, formare il personale e avviare voli diretti verso gli Stati Uniti. Questa iniziativa aprirà nuove opportunità per l'industria aerea della Mongolia e faciliterà l'integrazione degli standard di sicurezza statunitensi. La cooperazione tra l'Autorità per l'Aviazione Civile della Mongolia e la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti aiuterà il paese a soddisfare i requisiti stabiliti dalla FAA, come riportato da montsame.mn. L'accordo rappresenta un passo significativo nel rafforzare le relazioni tra Mongolia e Stati Uniti, contribuendo anche alla cooperazione economica e turistica.