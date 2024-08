Mongolia: Formati nuovi comitati elettorali per le elezioni locali

07 Agosto 2024_ Sono stati costituiti nuovi comitati elettorali provinciali e metropolitani in Mongolia per gestire le prossime elezioni locali. Questi comitati avranno il compito di organizzare le elezioni, registrare i candidati e comunicare con il pubblico, collaborando con i comitati elettorali a livello di soum e distretto. Entro il 12 agosto, i comitati provinciali e della capitale dovranno istituire comitati elettorali a livello di soum e distretto, composti da un presidente, un segretario e da tre a cinque membri. Inoltre, i comitati di soum e distretto dovranno formare comitati di seggio entro il 27 agosto, per garantire un'amministrazione efficiente delle elezioni a livello locale. La notizia è riportata da The UB Post. Questi sviluppi sono cruciali per assicurare che le elezioni locali si svolgano in modo regolare e trasparente in Mongolia.