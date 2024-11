Mongolia: G.Delgermaa trionfa al Campionato Mondiale Giovanile di Dama

06 Novembre 2024_ G.Delgermaa ha ottenuto una vittoria significativa per la Mongolia al Campionato Mondiale Giovanile di Dama 2024, tenutosi in Polonia dal 25 ottobre al 2 novembre. Competendo nella categoria a 100 caselle, G.Delgermaa ha conquistato il titolo di campione, diventando il primo atleta mongolo a vincere in tutte le categorie di questa competizione. Questo successo rappresenta un importante traguardo per la Mongolia nel panorama degli sport da tavolo. La notizia è stata riportata da The UB Post. G.Delgermaa è un giovane talento della dama, un gioco da tavolo strategico molto popolare in Mongolia e in altre nazioni.