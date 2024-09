Mongolia: Giappone e Mongolia intensificano la cooperazione contro la desertificazione

06 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Ambiente e dei Cambiamenti Climatici della Mongolia, S. Odonjuy, ha incontrato l'Ambasciatore giapponese in Mongolia, M. Igawahara, per discutere l'intensificazione della cooperazione tra i due paesi nella lotta contro la desertificazione. Durante l'incontro, l'Ambasciatore ha sottolineato l'importanza di affrontare questioni ambientali come il cambiamento climatico, le risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Inoltre, è stato annunciato che il Giappone fornirà supporto per l'organizzazione della 17ª Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (COP17) che si terrà in Mongolia nel 2026. Le due parti hanno concordato di rinnovare e migliorare il meccanismo di credito congiunto stabilito nel 2013, che era scaduto lo scorso anno, per contribuire a progetti di riforestazione e aumento delle foreste di bambù nelle aree desertiche. La notizia è stata riportata da unuudur.mn. La Mongolia, un paese dell'Asia centrale, è particolarmente vulnerabile alla desertificazione a causa del suo clima arido e delle pratiche agricole non sostenibili.