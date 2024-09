Mongolia: Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio segnata da iniziative di sensibilizzazione

13 Settembre 2024_ La Mongolia ha celebrato la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio il 10 settembre, con attività volte a promuovere la salute mentale. Quest'anno, il tema scelto è stato 'Cambiando la conversazione sul suicidio', con il coinvolgimento di numerose iniziative di salute mentale. Il Centro Nazionale per la Salute Mentale ha guidato un incontro con i rappresentanti dei media per discutere la diffusione responsabile delle informazioni sul suicidio. I tassi di suicidio in Mongolia sono diminuiti, passando da 15,9 a 13,2 per 100.000 persone nel 2023, grazie a un aumento delle iniziative di salute mentale. La notizia è riportata da The UB Post. Questo progresso riflette un cambiamento positivo nelle attitudini pubbliche verso la salute mentale e la prevenzione del suicidio, contribuendo a un ambiente più informato e di supporto.