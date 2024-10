Mongolia: Giovane studentessa premiata con un viaggio culturale in Italia

28 Ottobre 2024_ Una giovane studentessa della Scuola di Arti Teatrali dell'Università delle Arti di Ulaanbaatar, B. Dashdulam, ha vinto un prestigioso premio nel concorso internazionale "Sun" per la sua poesia. Grazie a questo riconoscimento, avrà l'opportunità di partecipare alla cerimonia di premiazione della IX Assemblea Generale di SUN, che si terrà dal 11 al 15 novembre 2024 presso l'Università L'Orientale di Napoli. Il concorso, che promuove la diversità culturale e la comprensione tra i popoli, ha visto partecipanti affrontare temi come l'impatto dei cambiamenti climatici e le relazioni umane lungo la Via della Seta. La notizia è stata riportata da unuudur.mn, evidenziando l'importanza della cultura e dell'arte nel rafforzare i legami internazionali. Questo evento sottolinea come il talento mongolo possa brillare anche in contesti globali, contribuendo a un dialogo culturale arricchente.