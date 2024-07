Mongolia: Governo discute piani per il futuro e prepara misure per l'inverno

17 Luglio 2024_ Il governo della Mongolia ha tenuto una riunione il 17 luglio 2024 per discutere vari temi, tra cui il programma operativo del governo e il bilancio statale. Il Primo Ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene ha sottolineato l'importanza di rispettare la legge sul servizio pubblico e di non aumentare il numero di dipendenti pubblici. Sono stati anche delineati i progetti e i programmi da avviare nei primi 100 giorni del governo. Inoltre, il Vice Primo Ministro e capo della Commissione Nazionale per le Emergenze, Sainbuyan Amarsaikhan, ha presentato i piani per la preparazione invernale nei settori dell'agricoltura, dell'energia e dei trasporti. Lo riporta news.mn. Il Ministro dell'Istruzione, Purevjav Narankhuu, ha presentato un progetto per la creazione di una Scuola Internazionale di Ingegneria presso l'Università di Scienza e Tecnologia.