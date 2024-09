Mongolia: Il BRAVO CIRCUS torna con l'arte del circo italiano di Bruno Toni

26 Settembre 2024_ Il BRAVO CIRCUS si prepara a tornare in Mongolia per la sua quinta edizione, con un evento che promette spettacoli straordinari....

26 Settembre 2024_ Il BRAVO CIRCUS si prepara a tornare in Mongolia per la sua quinta edizione, con un evento che promette spettacoli straordinari. Durante una conferenza stampa, Bruno Toni, fondatore del famoso TONY CIRCUS italiano, ha espresso la sua gioia per presentare il suo circo al pubblico mongolo, sottolineando la sfida di portare l'arte circense dall'Italia a una terra così lontana. Il programma includerà esibizioni di animali rari e talentuosi artisti provenienti da circhi europei, con un focus particolare su quelli italiani. Gli spettacoli si terranno dal 27 settembre al 6 ottobre presso il Mongolian Wrestling Palace, come riportato da news.zindaa.mn. I biglietti sono disponibili su Ticket.mn, offrendo così l'opportunità di vivere un'esperienza unica che unisce la tradizione circense italiana con la cultura mongola.