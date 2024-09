Mongolia: Il governo affronta la carenza di insegnanti con nuove misure salariali

18 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Istruzione mongolo, N. Parnaabayar, ha annunciato nuove misure per affrontare la carenza di 1.800 insegnanti nel Paese, con particolare attenzione alle materie scientifiche e alle lingue straniere. Per incentivare l'insegnamento, il governo ha previsto aumenti salariali del 10% per i docenti di fisica e chimica, del 5% per quelli di biologia e del 3% per i matematici. Inoltre, è previsto un incremento salariale minimo del 20% per gli insegnanti che lavorano nelle aree rurali, insieme a miglioramenti delle condizioni lavorative e dei benefici sociali. Le nuove politiche entreranno in vigore entro febbraio 2025, con un budget di 14 milioni di MNT destinato alla formazione degli insegnanti e all'acquisto di attrezzature didattiche. La notizia è stata riportata da The UB Post. Queste iniziative mirano a rafforzare il sistema educativo mongolo e a garantire un'istruzione di qualità per gli studenti.