Mongolia: Il governo annuncia un piano di lavoro di 100 giorni sotto la guida del Primo Ministro L.Oyunerdene

24 Luglio 2024_ Il Primo Ministro mongolo L.Oyunerdene ha presentato un piano di lavoro di 100 giorni durante una riunione del governo, delineando le priorità per il prossimo periodo. Il piano include progetti e riforme mirati a implementare le politiche di sviluppo sostenibile e a rispondere alle sfide economiche del paese. Inoltre, è stato discusso un accordo di cooperazione tra i principali partiti politici, volto a garantire una governance efficace e a promuovere la stabilità economica. La notizia è stata riportata da news.mn, evidenziando l'importanza di un approccio collaborativo tra le forze politiche in Mongolia. Il governo si prepara a implementare riforme significative in vari settori, inclusi economia, energia e istruzione, per affrontare le esigenze della popolazione.