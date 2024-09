Mongolia: Il governo avvia il progetto 'Paperless Government' per digitalizzare le operazioni statali

11 Settembre 2024_ Il governo mongolo ha tenuto una riunione l'11 settembre 2024, durante la quale è stato presentato il progetto 'Paperless Government' per migliorare l'efficienza delle operazioni statali. Il ministro N. Uchral ha illustrato come il sistema di scambio elettronico di documenti ridurrà i passaggi burocratici e faciliterà la comunicazione tra le istituzioni. Inoltre, è stato evidenziato che le spese annuali per la gestione dei documenti da parte dei ministeri ammontano a circa 662,3 milioni di tugrik, con un'analisi che mostra l'inefficienza dei processi attuali. La notizia è stata riportata da mnb.mn. Questo progetto mira a semplificare le procedure e a garantire che le richieste dei cittadini siano gestite in modo più rapido e trasparente.