Mongolia: Il governo destina 100 milioni di tugrik per affrontare le calamità naturali a Bayankhongor

07 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha annunciato un finanziamento di 100 milioni di tugrik per mitigare gli effetti delle calamità naturali nella provincia di Bayankhongor. Durante l'inverno scorso, 11 distretti della provincia hanno subito gravi danni a causa di una tempesta di neve, mentre quest'estate 15 distretti hanno affrontato il rischio di siccità. Il vice primo ministro S.Amarsaihan ha sottolineato l'importanza di prepararsi per l'inverno imminente e ha evidenziato le misure necessarie per garantire la sicurezza degli allevatori. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Il governo sta anche promuovendo il movimento "Nuova Cooperativa", che ha già creato oltre 6.300 cooperative e fornito prestiti agevolati per un totale di 517 miliardi di tugrik.