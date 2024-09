Mongolia: Il governo discute piani di sviluppo e digitalizzazione

18 Settembre 2024_ Il governo della Mongolia ha avviato una riunione presso il Palazzo del Governo per discutere l'attuazione del programma operativo 2020-2024 e il piano di sviluppo generale di Ulaanbaatar fino al 2040. Tra i temi trattati ci sono la digitalizzazione dei servizi pubblici e l'incremento dell'efficienza governativa attraverso misure come il progetto 'Governance senza carta'. Inoltre, sono stati esaminati progetti per migliorare l'accesso ai servizi di emergenza e per affrontare le richieste dei cittadini riguardo a questioni amministrative. La riunione ha incluso 29 punti all'ordine del giorno, come riportato da montsame.mn. Questi sforzi mirano a modernizzare l'amministrazione pubblica e a garantire una risposta più efficace alle esigenze della popolazione mongola.