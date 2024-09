Mongolia: Il governo lancia 14 mega progetti per lo sviluppo economico e sociale

11 Settembre 2024_ Il governo della Mongolia ha ufficialmente avviato un programma che prevede l'implementazione di 14 mega progetti per il periodo 2024-2028, con l'obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche del paese. Questi progetti, che includono iniziative nel settore delle infrastrutture e dello sviluppo regionale, sono stati delineati in un decreto del Primo Ministro e coinvolgeranno tutti i membri del governo. Inoltre, è previsto un aumento del budget per il cibo nelle scuole, con un incremento dei costi per i pasti dei bambini. La notizia è stata riportata da news.mn, evidenziando l'impegno del governo mongolo nel sostenere l'educazione e il benessere dei più giovani. I progetti mirano a garantire un miglioramento significativo nella qualità della vita dei cittadini, in particolare per le famiglie a basso reddito e i bambini vulnerabili.