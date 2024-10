Mongolia: Il governo lancia il programma 'Go Mongolia 2.0' per promuovere il turismo

10 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha tenuto la quarta riunione del Consiglio Nazionale per il Turismo, presieduta dal Primo Ministro L.Oyun-Erdene, per discutere il programma 'Go Mongolia 2.0' e lo sviluppo del turismo durante tutto l'anno. È stata presa la decisione di prolungare l'anno del turismo in Mongolia fino al 2028, con un aumento significativo del numero di turisti e delle entrate generate. Nel 2024, il paese ha accolto 680.711 turisti, con un guadagno di 1,2 miliardi di dollari, il massimo storico in 70 anni, e si prevede di raggiungere un milione di visitatori entro la fine dell'anno. La fonte di queste informazioni è mnb.mn. Il governo ha anche pianificato lo sviluppo di infrastrutture per collegare le regioni e migliorare i punti di ingresso, al fine di sostenere ulteriormente il settore turistico.