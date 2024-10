Mongolia: Il governo lancia nuove iniziative per stimolare la crescita economica

23 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha tenuto una riunione il 23 ottobre 2024, durante la quale il Primo Ministro ha emesso un mandato per accelerare la crescita economica. Le nuove iniziative si concentreranno su digitalizzazione, intelligenza artificiale, transizione verde e sviluppo delle risorse umane. I membri del governo e i sindaci delle province sono stati incaricati di elaborare strategie e piani per attuare queste misure. La scadenza per presentare i risultati è fissata per la prima settimana di gennaio 2025, con sanzioni previste per chi non rispetta il mandato, come riportato da mnb.mn. Queste iniziative mirano a rafforzare l'economia mongola, affrontando le sfide attuali e promuovendo uno sviluppo sostenibile.