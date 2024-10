Mongolia: Il governo presenta il piano di sviluppo dei valichi di frontiera

26 Ottobre 2024_ Il 25 ottobre 2024, durante una riunione dell'Assemblea Nazionale della Mongolia, è stata presentata una relazione sul progresso della "Politica di Rinascita dei Valichi di Frontiera". Il Vice Primo Ministro e Ministro dello Sviluppo Economico, L.Gantumur, ha illustrato le misure adottate per migliorare l'infrastruttura dei valichi, con l'obiettivo di aumentare la capacità di transito e il commercio. Sono stati effettuati investimenti significativi nei valichi di Zamyn-Uud e Gashuunsukhait, con l'intento di potenziare le operazioni di importazione ed esportazione. La fonte di queste informazioni è mnb.mn. Il governo mongolo sta lavorando per migliorare la competitività logistica e facilitare il commercio transfrontaliero, con l'obiettivo di trasformare il paese in un hub di transito nella regione.