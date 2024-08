Mongolia: Il governo promuove lo sviluppo dell'agricoltura nella regione centrale

27 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, J.Enkhbayar, ha presentato le politiche governative per sviluppare la regione centrale della Mongolia come area di agricoltura intensiva. Durante la visita alle cooperative agricole di Battsumber, il ministro ha discusso con le autorità locali e gli esperti di zootecnia sull'aumento della produzione di latte e sulla diversificazione delle razze bovine. Le cooperative, come 'Udlug Burgaltain Shim', forniscono oltre 600 litri di latte alla compagnia 'Suu' e affrontano sfide legate ai costi elevati di foraggio e alimentazione. La fonte di questa notizia è mnb.mn, che sottolinea l'importanza di migliorare le infrastrutture elettriche per supportare le operazioni delle fattorie e la necessità di incentivi per la produzione di latte durante i mesi critici. Battsumber è un distretto della Mongolia centrale noto per la sua attività agricola e zootecnica.