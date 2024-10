Mongolia: Il governo punta a diversificare l'economia con 14 mega progetti

15 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha presentato un progetto di bilancio per il 2025 che include l'avvio di 14 mega progetti per diversificare...

15 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha presentato un progetto di bilancio per il 2025 che include l'avvio di 14 mega progetti per diversificare l'economia del paese. Tra le misure previste, si prevede un aumento del 6% delle pensioni per gli anziani e degli stipendi per i dipendenti pubblici, in risposta all'inflazione. Gli esperti avvertono che l'aumento della spesa pubblica deve essere gestito con cautela per evitare rischi economici. La fonte di questa notizia è news.mn. Il governo mongolo mira a migliorare i servizi sociali e a stimolare la crescita economica, affrontando le sfide post-pandemia e cercando di ridurre la dipendenza dal settore minerario.