Mongolia: Il governo rafforza la difesa e i diritti umani nel settore militare

24 Settembre 2024_ Il Primo Ministro mongolo L. Oyun-Erdene ha partecipato a una conferenza sul rinnovamento della difesa, sottolineando l'importanza di migliorare la resilienza del sistema di difesa nazionale. Ha annunciato un aumento del 25% delle indennità per i membri delle forze armate, una decisione attesa da 20 anni e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Oyun-Erdene ha anche evidenziato la necessità di rinnovare le politiche e le tecnologie nel settore della difesa, con un focus sui diritti umani e sull'educazione patriottica. La conferenza ha visto la partecipazione di alti funzionari del Ministero della Difesa e delle Forze Armate, evidenziando l'impegno del governo per il benessere dei militari, come riportato da mnb.mn. Il governo mongolo sta cercando di integrare i diritti umani nelle sue politiche di difesa, un passo significativo per il paese che mira a modernizzare le sue forze armate.