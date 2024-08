Mongolia: Il Ministero dell'Istruzione avvia nuove iniziative per l'istruzione prescolare e scolastica

05 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Istruzione della Mongolia ha tenuto una riunione urgente per discutere le recenti iniziative e i compiti assegnati alle istituzioni educative. Tra le novità, è stata avviata la registrazione elettronica per le scuole materne tramite il sistema E-Mongolia, con una previsione di 142.150 bambini che parteciperanno a tali programmi nella capitale. Inoltre, si prevede di implementare un programma di insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie, in particolare per le classi terza e quarta. Il Ministro dell'Istruzione, P.Naranbayar, ha anche annunciato la nomina di Gantulga Donorov come suo consulente durante l'incontro, come riportato da mnb.mn. Queste misure mirano a migliorare l'accesso e la qualità dell'istruzione in Mongolia, un paese noto per il suo vasto territorio e la sua cultura nomade.