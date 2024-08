Mongolia: Il Parlamento discute le modifiche al bilancio nazionale per il 2024

27 Agosto 2024_ Oggi, il Parlamento della Mongolia ha avviato una sessione straordinaria con il 65,9% dei membri presenti, per discutere dieci questioni, tra cui le modifiche al bilancio nazionale per il 2024. Durante la riunione, sono state esaminate le proposte di legge relative al bilancio e alle previsioni per il 2025-2026, con un focus particolare sulle raccomandazioni della Commissione permanente per il bilancio. La discussione ha visto un voto favorevole da parte di 79 membri su 100 per le proposte presentate, che ora saranno preparate per una terza lettura. La notizia è riportata da mnb.mn. Il Parlamento mongolo, noto come