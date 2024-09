Mongolia: Il partito Democratico punta a creare una città a misura di bambino

06 Settembre 2024_ Il partito Democratico della Mongolia ha annunciato la sua intenzione di collaborare con il partito Shinee per le prossime...

06 Settembre 2024_ Il partito Democratico della Mongolia ha annunciato la sua intenzione di collaborare con il partito Shinee per le prossime elezioni locali, con l'obiettivo di sviluppare una città più accogliente per i bambini. Il leader del partito, T. Batzogt, ha sottolineato l'importanza di ascoltare le esigenze del 70% della popolazione che sostiene i principi democratici, ma che si sente trascurata. Inoltre, ha criticato le attuali politiche del partito al governo, il MPP, accusandolo di limitare le opportunità di partecipazione per le altre forze politiche. La fonte di questa notizia è news.mn. Il partito Democratico intende anche promuovere politiche a favore della crescita e dello sviluppo dei bambini, sottolineando l'importanza di investire nel futuro della nazione.