Mongolia: Il presidente conferisce il premio 'Chinggis Khaan' a Ban Ki-moon

30 Ottobre 2024_ Il presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, ha deciso di conferire il prestigioso premio di Stato 'Chinggis Khaan' al sudcoreano Ban Ki-moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questo riconoscimento sarà consegnato il 2 novembre 2024, in coincidenza con il giorno di nascita di Gengis Khan, noto fondatore dell'Impero Mongolo. Ban Ki-moon è il secondo straniero a ricevere questo premio, dopo l'accademico americano Jack Weatherford. La notizia è stata riportata dall'agenzia mnb.mn, evidenziando il contributo di Ban Ki-moon nel rafforzare le relazioni tra Mongolia e Corea del Sud, nonché il suo impegno per la pace e lo sviluppo globale.