Mongolia: Il presidente del Parlamento visita Govi-Altai e discute le riforme

19 Luglio 2024_ Il presidente del Parlamento mongolo, D. Amarbaysgalan, ha visitato la provincia di Govi-Altai e ha incontrato i cittadini del distretto di Yesonbulag. Durante l'incontro, ha sottolineato che, a seguito delle elezioni parlamentari del 2024, il Parlamento è ora composto da 126 membri, migliorando la rappresentanza e rafforzando la democrazia. Ha inoltre discusso delle riforme per lo sviluppo regionale, che includono la costruzione di infrastrutture e il miglioramento della qualità della vita nelle province occidentali come Uvs, Khovd, Zavkhan e Govi-Altai. I cittadini di Yesonbulag hanno espresso il loro sostegno alle riforme proposte. Lo riporta news.mn. Durante la visita, sono stati anche consegnati premi e riconoscimenti a cittadini meritevoli per il loro contributo allo sviluppo del paese.