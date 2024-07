Mongolia: Il Presidente dell'India invia congratulazioni per il Naadam Festival

13 Luglio 2024_ Il Presidente della Repubblica dell'India, Droupadi Murmu, ha inviato una lettera di congratulazioni al Presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, in occasione del Naadam Festival. Nella lettera, Murmu ha espresso i suoi auguri al governo e al popolo mongolo, sottolineando i legami storici e culturali tra i due Paesi. Ha inoltre menzionato i progressi nella costruzione della Raffineria di Petrolio in Mongolia, un progetto significativo per le relazioni bilaterali. Murmu ha espresso fiducia nel futuro sviluppo della partnership strategica tra India e Mongolia. Lo riporta montsame.mn. Il Naadam Festival è una delle principali festività nazionali della Mongolia, celebrata con gare di lotta, tiro con l'arco e corse di cavalli.