Mongolia: Il Presidente italiano Mattarella invia auguri per la festa nazionale mongola

19 Luglio 2024_ Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di auguri al Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, in occasione della festa nazionale mongola. Mattarella ha espresso i suoi auguri a nome del popolo italiano, sottolineando i solidi legami di amicizia e i valori condivisi di democrazia e diritti umani tra Roma e Ulaanbaatar. Ha inoltre manifestato la fiducia in un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra l'Unione Europea e la Mongolia. Il messaggio di auguri includeva anche desideri di salute e prosperità per il popolo mongolo. La notizia è stata riportata dal sito mnb.mn. Questo gesto rafforza ulteriormente i rapporti diplomatici tra Italia e Mongolia, evidenziando l'importanza delle relazioni internazionali.