Mongolia: Il presidente Khurelsukh in visita ufficiale in Turkmenistan

09 Ottobre 2024_ Il presidente della Mongolia, U.Khurelsukh, intraprenderà una visita ufficiale in Turkmenistan dal 10 al 13 ottobre 2024, su invito del presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov. Questa visita segna un'occasione storica, essendo il primo incontro ufficiale di alto livello tra i due paesi in oltre 32 anni, dalla loro relazione diplomatica. Durante il soggiorno, i leader discuteranno lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione in vari settori, oltre a scambiare opinioni su questioni regionali e internazionali significative. La notizia è riportata da The UB Post. Questo incontro rappresenta un passo importante per rafforzare i legami tra Mongolia e Turkmenistan, due nazioni che hanno avviato relazioni diplomatiche nel 1992.