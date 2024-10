Mongolia: Il Presidente Khurelsukh in visita ufficiale in Turkmenistan

12 Ottobre 2024_ Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, ha effettuato una visita ufficiale in Turkmenistan, dove ha incontrato il...

12 Ottobre 2024_ Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, ha effettuato una visita ufficiale in Turkmenistan, dove ha incontrato il Presidente turkmeno Serdar Berdymukhamedov. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso delle relazioni bilaterali, sottolineando l'importanza della cooperazione in vari settori, tra cui commercio, agricoltura e cultura. È stata firmata una dichiarazione congiunta per rafforzare i legami tra i due paesi e promuovere iniziative comuni. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Questa visita segna un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni tra Mongolia e Turkmenistan, due nazioni che condividono una lunga storia di interazioni commerciali e culturali.