Mongolia: Il Presidente Khurelsukh invita a creare un mondo libero da armi nucleari

26 Settembre 2024_ Durante il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente mongolo U. Khurelsukh ha sottolineato l'importanza di un mondo privo di armi nucleari. Ha evidenziato che la mancanza di fiducia e rispetto reciproco tra le nazioni porta a conflitti e tensioni geopolitiche crescenti. Khurelsukh ha anche richiamato l'attenzione sulla necessità di affrontare questioni globali come il cambiamento climatico e la salute pubblica. Inoltre, ha ribadito l'impegno della Mongolia per la pace e la stabilità, invitando tutti i paesi a collaborare per un futuro migliore. La notizia è riportata da news.mn. La Mongolia, nota per la sua posizione strategica tra Russia e Cina, ha storicamente sostenuto il disarmo nucleare e ha inviato oltre 20.000 soldati in missioni di pace in tutto il mondo.