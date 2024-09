Mongolia: Il Presidente Khurelsukh partecipa al Vertice sull'Avvenire delle Nazioni Unite

22 Settembre 2024_ Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, è arrivato a New York per partecipare al "Vertice sull'Avvenire", organizzato...

22 Settembre 2024_ Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, è arrivato a New York per partecipare al "Vertice sull'Avvenire", organizzato presso la sede delle Nazioni Unite. Questo incontro, che si svolge dal 22 al 23 settembre 2024, riunisce leader di 83 paesi e si concentra su soluzioni multilaterali per un futuro migliore. Durante il vertice, verranno adottati documenti chiave come il "Trattato per il Futuro" e dichiarazioni su sviluppo sostenibile e governance globale. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Il vertice segue una serie di eventi preparatori in Mongolia, tra cui il "Forum Mondiale delle Donne" tenutosi a Ulaanbaatar nel mese di agosto.