Mongolia: Il Presidente Khurelsukh parteciperà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

20 Settembre 2024_ Il Presidente della Mongolia, U. Khurelsukh, si recherà a New York dal 21 al 26 settembre 2024 per partecipare alla 79ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest'anno, l'assemblea avrà come tema principale "Non lasciare indietro nessuno: Agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future". Durante la sua visita, il Presidente parteciperà a un incontro di alto livello e avrà l'opportunità di discutere il futuro della Mongolia con leader internazionali, oltre a incontri bilaterali con il Segretario Generale dell'ONU e capi di Stato di vari paesi membri. Circa 140 paesi parteciperanno a questa edizione dell'Assemblea, come riportato da gogo.mn. U. Khurelsukh ha partecipato a tutte le sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 2021, sottolineando l'impegno della Mongolia nel dialogo internazionale.